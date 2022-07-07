ЮНИСЕФ: В Азербайджане детям продают сахаросодержащие напитки в школьных столовых

"Правильное питание сказывается на жизни каждого ребенка. Если ребенок неправильно питается, это впоследствии сказывается и на его здоровье".

"Правильное питание сказывается на жизни каждого ребенка. Если ребенок неправильно питается, это впоследствии сказывается и на его здоровье".

Как сообщает Report, об этом в Баку на мероприятии, посвященном итогам пилотного проекта "Путеводители по питанию школьников" сказал заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Уильям Аби Абдулла.

По его словам, все это также негативно сказывается на усвоении детьми школьных уроков.

"Сложившаяся в школах продовольственная среда создает условия для ожирения детей. В школьных столовых детям продают сахаросодержащие напитки. Это неправильно. Детей с раннего возраста нужно учить, как правильно питаться", - сказал он.