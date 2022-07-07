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ЮНИСЕФ: В Азербайджане детям продают сахаросодержащие напитки в школьных столовых

ЮНИСЕФ: В Азербайджане детям продают сахаросодержащие напитки в школьных столовых "Правильное питание сказывается на жизни каждого ребенка. Если ребенок неправильно питается, это впоследствии сказывается и на его здоровье".
Здоровье
7 июля 2022 г. 11:53
ЮНИСЕФ: В Азербайджане детям продают сахаросодержащие напитки в школьных столовых

"Правильное питание сказывается на жизни каждого ребенка. Если ребенок неправильно питается, это впоследствии сказывается и на его здоровье".

Как сообщает Report, об этом в Баку на мероприятии, посвященном итогам пилотного проекта "Путеводители по питанию школьников" сказал заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Уильям Аби Абдулла.

По его словам, все это также негативно сказывается на усвоении детьми школьных уроков.

"Сложившаяся в школах продовольственная среда создает условия для ожирения детей. В школьных столовых детям продают сахаросодержащие напитки. Это неправильно. Детей с раннего возраста нужно учить, как правильно питаться", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке UNİCEF: "Azərbaycan məktəblərinin yeməkxanalarında uşaqlara şəkər tərkibli içkilər satılır"

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