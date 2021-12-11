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Японские ученые разработали светящиеся маски для обнаружения коронавируса

Японские ученые разработали светящиеся маски для обнаружения коронавируса Японские ученые Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при условии контакта с частицами коронавируса.
Здоровье
11 декабря 2021 г. 08:40
Японские ученые разработали светящиеся маски для обнаружения коронавируса

Японские ученые Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при условии контакта с частицами коронавируса.

Как передает Report со ссылкой “Haber Global”, группа ученых во главе с руководителем учреждения Ясухиро Цукамото заметила, что страусы способны вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные тела в организме. В рамках исследования в феврале специалисты ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента они извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.

На основе полученного материала медики создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. Отмечается, что, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.

Японские специалисты на протяжении десяти дней проводили тестирование с 32 зараженными коронавирусом пациентами и заметили, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. После этого исследователи увеличили численность группы до 150 человек.

"В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", - сказал Цукамото.

При этом он добавил, что подобный комплект может продаваться по низкой цене.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya alimləri koronavirusu göstərə bilən maska hazırlayıblar

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