Ягут Гараева: Есть серьезные проблемы с вывозом медицинских отходов

"Сортировка медицинских отходов обычно происходит внутри больницы. Мы ответственны за то, чтобы правильно сортировать медицинские отходы в больнице и в этой области есть определенные проблемы".

"Сортировка медицинских отходов обычно происходит внутри больницы. Мы ответственны за то, чтобы правильно сортировать медицинские отходы в больнице и в этой области есть определенные проблемы".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты в больницах относятся к рискованным отходам: "При их утилизации следует использовать контейнеры из плотного пластика. В нашей стране существуют также серьезные проблемы с вывозом отходов. Это не та работа, которую может осилить сама больница. Утилизация самими больницами медицинских отходов может привести к определенным проблемам".