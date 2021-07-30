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Ягут Гараева: Есть серьезные проблемы с вывозом медицинских отходов

Ягут Гараева: Есть серьезные проблемы с вывозом медицинских отходов "Сортировка медицинских отходов обычно происходит внутри больницы. Мы ответственны за то, чтобы правильно сортировать медицинские отходы в больнице и в этой области есть определенные проблемы".
Здоровье
30 июля 2021 г. 17:15
Ягут Гараева: Есть серьезные проблемы с вывозом медицинских отходов

"Сортировка медицинских отходов обычно происходит внутри больницы. Мы ответственны за то, чтобы правильно сортировать медицинские отходы в больнице и в этой области есть определенные проблемы".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты в больницах относятся к рискованным отходам: "При их утилизации следует использовать контейнеры из плотного пластика. В нашей стране существуют также серьезные проблемы с вывозом отходов. Это не та работа, которую может осилить сама больница. Утилизация самими больницами медицинских отходов может привести к определенным проблемам".

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Версия на английском языке TABIB official: There are serious problems in medical waste transportation
Версия на азербайджанском языке Yaqut Qarayeva: "Tibbi tullantıların ayrılması və daşınmasında ciddi problemlər var"

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