    Вугар Гурбанов: Число операций кесарева сечения сократилось на 9%

    Здоровье
    • 19 декабря, 2025
    • 13:23
    Вугар Гурбанов: Число операций кесарева сечения сократилось на 9%

    В Азербайджане число операций кесарева сечения в текущем году составило 26 285, сократившись на 9% по сравнению с показателем 2024 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге.

    По его словам, общий коэффициент операций кесарева сечения составил 49%.

    Гурбанов также отметил, что количество естественных родов в подведомственных TƏBİB медучреждениях в этом году увеличилось по сравнению с годом ранее до 27 679, а число преждевременных родов сократилось на 6% -до 3 926.

