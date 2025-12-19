Вугар Гурбанов: Число операций кесарева сечения сократилось на 9%

В Азербайджане число операций кесарева сечения в текущем году составило 26 285, сократившись на 9% по сравнению с показателем 2024 года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге.

По его словам, общий коэффициент операций кесарева сечения составил 49%.

Гурбанов также отметил, что количество естественных родов в подведомственных TƏBİB медучреждениях в этом году увеличилось по сравнению с годом ранее до 27 679, а число преждевременных родов сократилось на 6% -до 3 926.