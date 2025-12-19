İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Vüqar Qurbanov: Qeysəriyyə əməliyyatlarının sayı 10 %-dək azalıb

    Sağlamlıq
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:40
    Vüqar Qurbanov: Qeysəriyyə əməliyyatlarının sayı 10 %-dək azalıb

    Qeysəriyyə əməliyyatlarının sayı 10 faizədək azalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov qurumun ilin yekunlarına və gələcək planlara dair brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, TƏBİB-in tabeleyindəki tibb müəssisələrində normal doğuşların sayı 27 min 679 olub:

    "Bu da 2024-cü il ilə müqayisədə 11 % artım göstərir. Qeysəriyyə əməliyyatlarının sayı isə 26 min 285 olub və 2024-cü il ilə müqayisədə 9 % deməkdir. Ümumi qeysəriyyə əməliyyatlarının əmsalı 49 faiz təşkil edib. Vaxtından əvvəl doğuşların sayı 3 926 olub və bu da əvvəlki il ilə müqayisədə 6 % azalma deməkdir".

    TƏBİB Vüqar Qurbanov Qeysəriyyə əməliyyatları
    Вугар Гурбанов: Число операций кесарева сечения сократилось на 9%

    Son xəbərlər

    13:27

    Milli Məclis notariat hərəkətləri sirrinin saxlanılması qaydalarında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib

    Daxili siyasət
    13:26

    Yaxın günlərdə Yeni Klinikada robotik cərrahiyyəyə başlanılacaq

    Sağlamlıq
    13:25

    TƏBİB gələn il üçün hədəflərini açıqlayıb

    Sağlamlıq
    13:22

    TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb

    Sağlamlıq
    13:22

    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:22

    Mişustin və Matviyenko Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıblar

    Xarici siyasət
    13:18

    "Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıb

    Energetika
    13:17

    Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıb

    Sağlamlıq
    13:17

    Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti