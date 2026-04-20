    Здоровье
    • 20 апреля, 2026
    • 11:40
    Все пострадавшие дети из семьи, отравившейся угарным газом в Сумгайыте, выписаны из больницы

    Последний из детей, отравившихся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, также выписан из больницы на амбулаторное лечение.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

    Отмечается, что состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

    Отметим, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт 6 членов одной семьи отравились угарным газом, впоследствии 2-летняя девочка скончалась.

    Гаджи Зейналабдин Тагиев Сумгайыт Отравление угарным газом
    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqların sonuncusu evə buraxılıb

