Все пострадавшие дети из семьи, отравившейся угарным газом в Сумгайыте, выписаны из больницы
Здоровье
- 20 апреля, 2026
- 11:40
Последний из детей, отравившихся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, также выписан из больницы на амбулаторное лечение.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт 6 членов одной семьи отравились угарным газом, впоследствии 2-летняя девочка скончалась.
