Все пострадавшие дети из семьи, отравившейся угарным газом в Сумгайыте, выписаны из больницы

Последний из детей, отравившихся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, также выписан из больницы на амбулаторное лечение.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт 6 членов одной семьи отравились угарным газом, впоследствии 2-летняя девочка скончалась.