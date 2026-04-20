    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqların sonuncusu evə buraxılıb

    Sağlamlıq
    20 aprel, 2026
    11:05
    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqların sonuncusu evə buraxılıb

    Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan sonuncusu da ambulator müalicə üçün xəstəxanadan evə buraxılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, azyaşlının vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.

    Qeyd edək ki, aprelin 1-də Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı qız ölüb.

    Dəm qazından zəhərlənmə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)
    Все пострадавшие дети из семьи, отравившейся угарным газом в Сумгайыте, выписаны из больницы

