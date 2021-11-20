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Врачи рассказали о редком последствии коронавируса

Врачи рассказали о редком последствии коронавируса Переболевшие COVID-19 люди могут страдать от шума в ушах, это явление связано с поражением слухового нерва.
Здоровье
20 ноября 2021 г. 20:52
Врачи рассказали о редком последствии коронавируса

Переболевшие COVID-19 люди могут страдать от шума в ушах, это явление связано с поражением слухового нерва.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"При шуме в ушах возможны два момента. Первый - это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяются обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект - как для обонятельного нерва", - сказал врач.

При этом существует и второй аспект - это диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови - ред.) головного мозга, уточнил Крючков. По его словам, в таком случае возникают микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к поражению головного мозга.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в свою очередь сравнил воздействие коронавируса на нервные окончания с проблемами электроники у автомобиля.

"COVID-19 повреждает нервные рецепторы, нервы. Представьте, что у машины на сигнализации нарушена проводка или датчики глючат, и будет зря пищать. Здесь примерно так же - поскольку вирус повреждает нервные окончания и рецепторы, может нарушаться работа органов чувств", - отметил эксперт.

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