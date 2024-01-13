О нас

Ученые рассказали о пользе холода для организма

Ученые рассказали о пользе холода для организма Десятилетия исследований показывают, что воздействие холода в различных формах может быть полезно для сердца, иммунитета и кожи.
Здоровье
13 января 2024 г. 02:21
Ученые рассказали о пользе холода для организма

Десятилетия исследований показывают, что воздействие холода в различных формах может быть полезно для сердца, иммунитета и кожи.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Тренировка на холоде может укрепить сердце и снизить риск ОРВИ, отмечают ученые из Бирмингемского Университета. Кроме того, такие упражнения требуют больших затрат калорий, так как телу нужно параллельно поддерживать температуру. Для этого организм вынужден усиливать кровообращение, поэтому сердце работает интенсивнее. Также тренировка на холоде помогает иммунной системе лучше подготовиться к встрече с вирусами и снижает риск ОРВИ.

Исследования показывают, что тренировка может быть в четыре раза более эффективной, чем антидепрессанты. Упражнения на улице зимой могут облегчить высвобождение эндорфинов, что особенно полезно при сезонном аффективном расстройстве.

Наконец, тренировка на открытом воздухе помогает увеличить уровень витамина D в крови, что связано с лучшим качеством кожи. Кроме того, холодные обливания или погружение в холодную воду сужают кровеносные сосуды и уменьшают поры и покраснения, снимают мышечную боль и напряжение за счет уменьшения отека и воспаления. Однако доказательства пользы терапии холодной воды скудны и основаны на небольших исследованиях или опыте людей. Эксперты из Университета Портсмута предупреждают, что погружение в воду требует осторожности, так как еще не известны эффективные и безопасные параметры погружения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Alimlər soyuğun insan orqanizmi üçün faydalarını açıqlayıblar

Самое важное

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
10 января 2024 г. 21:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi