Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Врачи назвали причины возникновения внезапной глухоты

    Здоровье
    • 26 сентября, 2025
    • 08:54
    Врачи назвали причины возникновения внезапной глухоты

    Факторами внезапной глухоты у молодежи, помимо прослушивания музыки на высокой громкости в наушниках, оказались позднее бодрствование и употребление жирной пищи, а также другие аспекты современной жизни.

    Как передает Report, об этом пишет китайский портал Sohu со ссылкой на местных врачей.

    Внезапной глухотой называют резкую потерю слуха на срок до трех суток. Одним из ее синдромов является заложенность в ушах и снижение слуха после пробуждения. Одной из причин внезапной глухоты является нарушение кровообращения во внутреннем ухе. Сосуды там отличаются малым размером и уязвимостью к закупорке и спазмам.

    Жирная пища, долгое ношение наушников и откладывание отхода ко сну ведут к более быстрому изнашиванию этих сосудов. Кроме того, фактором ухудшения слуха может стать недавно перенесенная простуда или грипп.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек старше 65 лет страдает инвалидизирующей потерей слуха. Это состояние не только снижает качество жизни, но и может привести к социальной изоляции, когнитивному упадку и даже тяжелым формам депрессии.

    ученые глухота Всемирная организация здравоохранения ВОЗ
    Qəfil karlığın səbəbləri aşkarlanıb

    Последние новости

    10:07

    Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнее

    Бизнес
    10:03

    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    В регионе
    10:02

    В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

    Происшествия
    09:58

    В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

    Происшествия
    09:56

    Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

    Промышленность
    09:52

    В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

    Энергетика
    09:45

    Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

    Командные
    09:35

    Цена на азербайджанскую нефть слегка выросла

    Энергетика
    09:33

    ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    В регионе
    Лента новостей