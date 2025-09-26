İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Qəfil karlığın səbəbləri aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:57
    Qəfil karlığın səbəbləri aşkarlanıb

    Qulaqcıqla yüksək səslə musiqi dinləməklə yanaşı, gec yatmaq, yağlı yemək və müasir həyatın digər aspektləri gənclərdə ani karlığa səbəb olan faktorlar kimi müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sohu" portalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ani karlıq üç günə qədər davam edən qəflətən eşitmə itkisi kimi müəyyən edilir.

    Onun əlamətlərindən biri oyanan kimi qulaq tıxanması və eşitmə itkisidir. Ani karlığın səbəblərindən biri daxili qulaqda qan dövranının pozulmasıdır. Oradakı qan damarları kiçik olduğu üçün tıxanma və spazmlara qarşı həssasdır.

    Yağlı qidalar, uzun müddət qulaqcıq taxmaq və gec yatmaq bu damarların sürətlə aşınmasına səbəb olur. Bundan əlavə, soyuqdəymə və ya qrip də eşitmə itkisinə səbəb ola bilər.

    qulaqcıq eşitmə Fiziki qüsurlu
    Врачи назвали причины возникновения внезапной глухоты

    Son xəbərlər

    10:04

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarındakı bayraqdarları müəyyənləşib

    Fərdi
    10:03

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:01

    Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıb

    Futbol
    09:59

    Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülüb

    Biznes
    09:44

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər

    Region
    09:43

    DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"

    Biznes
    09:39

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:36

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Biznes
    09:35

    Paytaxtın üç rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti