Врач: Снимающий маску перед лифтом не может считать, что защищает себя

"Обычно для получения информации о числе заболевших в медицинской статистике рассчитывается число больных на каждые 100 тыс. населения в течение года. С момента предоставления первой информации о болезни COVID-19 прошло около 1 года, с учетом этого сегодн

"Обычно для получения информации о числе заболевших в медицинской статистике рассчитывается число больных на каждые 100 тыс. населения в течение года. С момента предоставления первой информации о болезни COVID-19 прошло около 1 года, с учетом этого сегодня я провел небольшой подсчет. Так, стало ясно, что на родине вируса - в Китае на каждые 100 тыс. населения приходится 7-8 заразившихся".

Как передает Report, об этом сказал доцент Азербайджанского медицинского университета Фуад Исламзаде.

По его словам, минувшим днем в Китае, население которого в 140 раз больше населения Азербайджана, зафиксировано всего 9 случаев заражения, а в нашей стране - 4 246 случаев:

"При подсчете на каждые 100 тыс. населения в Азербайджане получается 1 060 случаев. Среди мирового населения до сих пор в среднем зарегистрировано 860 случаев на каждые 100 000 человек. Чтобы утешить себя мы, конечно, можем сказать, что и в таких странах, как США, Англия, Германия, Франция, средний показатель заболевших выше, чем средний мировой показатель. Сейчас для специфической профилактики COVID-19 мы можем надеяться только на эффективную вакцину, однако неизвестно, когда она появится и когда будет ввезена в нашу страну. В связи с этим для снижения скорости распространения этой болезни мы пока можем надеяться на неспецифичные методы – маски, дистанцию и гигиену".

Ф.Исламзаде также назвал причины снижения до минимума числа заразившихся на родине вируса в Китае:

"В Китае сразу после объявления о 23 заразившихся новым видом коронавируса начались интенсивные мероприятия для выявление зараженных и изолирования их от других лиц. Например, известен случай, когда из-за двух зараженных COVID-19 школьников был изолирован 4-миллионный город".

Врач напомнил, что границы Китая до сих пор закрыты для стран, где стремительно распространяется COVID-19:

"Однако нужно учитывать, что в демократических странах такие меры могут расцениваться, как нарушение прав человека, и могут сильно ударить по странам с экономической точки зрения. Поэтому реализация подобных мер для большинства стран кажется невозможной. Для большинства стран возможно своевременное выявление больных, направление на лечение, снижение до минимума массовых контактов, сохранение дистанции, где это возможно, защита с помощью медицинских масок, гигиена рук. Эти методы могут сократить распространение заражения, однако с условием, что им будут следовать все. Стоит также учитывать, что закрывая рот и открывая нос, или везде применяя маску, а у лифта своего дома, сняв ее, человек не может считать, что защищает себя".