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Врач рассказала, кому опасно худеть

Врач рассказала, кому опасно худеть Похудение может нести вред здоровью людям, имеющим в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения (РПП). Оно может быть опасным и для тех, кто выбирает несбалансированные и основанные на экстремально низкой калорийности диеты.
Здоровье
28 августа 2021 г. 03:49
Врач рассказала, кому опасно худеть

Похудение может нести вред здоровью людям, имеющим в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения (РПП). Оно может быть опасным и для тех, кто выбирает несбалансированные и основанные на экстремально низкой калорийности диеты.

Как передает Report, об этом рассказала агентству “Прайм” нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.

При похудении важно учитывать свой текущий вес. Если он находится на нижней границе нормы, а тем более если пациент страдал анорексией и РПП, похудение может быть опасно. При анорексии вес и так недостаточный, отметила медик.

Помимо этого, вредным являются попытки похудения с помощью несбалансированных диет. Например, гречневой, кефирной, фруктовой, - пояснила специалист.

"Несбалансированной система питания может стать при выборе экстремально низкой калорийности. Это может привести к снижению скорости обменных процессов” - сказала Волченкова.

Снижение веса, напротив, показано страдающим ожирением, так как оно повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий суставов, повышенного артериального давления. Таким образом, ожирение автоматически повышает вероятность наиболее типичных болезней, связанных с высокой смертностью.

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