Врач рассказала, кому опасно худеть

Похудение может нести вред здоровью людям, имеющим в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения (РПП). Оно может быть опасным и для тех, кто выбирает несбалансированные и основанные на экстремально низкой калорийности диеты.
Как передает Report, об этом рассказала агентству
При похудении важно учитывать свой текущий вес. Если он находится на нижней границе нормы, а тем более если пациент страдал анорексией и РПП, похудение может быть опасно. При анорексии вес и так недостаточный, отметила медик.
Помимо этого, вредным являются попытки похудения с помощью несбалансированных диет. Например, гречневой, кефирной, фруктовой, - пояснила специалист.
"Несбалансированной система питания может стать при выборе экстремально низкой калорийности. Это может привести к снижению скорости обменных процессов” - сказала Волченкова.
Снижение веса, напротив, показано страдающим ожирением, так как оно повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий суставов, повышенного артериального давления. Таким образом, ожирение автоматически повышает вероятность наиболее типичных болезней, связанных с высокой смертностью.