Врач рассказал от какой еды образуются камни в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе, повышают риск возникновения этой проблемы. Однако, к этому ведут и другие продукты.

"Такая вещь как шпинат и зелень — всем полезная вещь, но она увеличивает оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты. — ред.) в крови и увеличивает камнеобразования", — отметил Мясников.

Врач подчеркнул, что к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Другим фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.

"Общие правила простые: (пейте) как можно больше жидкости, знайте какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры", — пояснил он.

Снизить риск камнеобразования поможет средиземноморская диета, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс.

Также Мясников заявил, что риск камнеобразования снижают кофе и чай.