Врач предупредил о смертельной опасности обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы.

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом врач заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"На совести этой рекламы есть инфаркты, инсульты, кровотечения и смерти", — сказал он.

Мясников отметил, что популярные обезболивающие в основном относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. По его словам, они действительно помогают справиться с болью, однако "обладают колоссальным набором побочных явлений".

Медик подчеркнул, что к побочным эффектам этой группы препаратов относятся желудочные кровотечения, обострение риска инфаркта, инсульта и ряда других сердечно-сосудистых заболеваний.

"Пожилым людям после 65 и пациентам с заболеваниями сердца они вообще противопоказаны", — добавил Мясников.

Специалист посоветовал внимательно изучать состав лекарств перед применением, а также ответственно подходить к сочетанию одних препаратов с другими, так как некоторые из них содержат "скрытую" дозу обезболивающего, способную нанести вред.