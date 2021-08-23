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Врач обратилась к молодоженам в связи с вакцинацией

Врач обратилась к молодоженам в связи с вакцинацией "Женщинам, вступившим в брак и планирующим беременность, рекомендуется привиться от коронавируса до планирования беременности".
Здоровье
23 августа 2021 г. 16:33
Врач обратилась к молодоженам в связи с вакцинацией
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"Женщинам, вступившим в брак и планирующим беременность, рекомендуется привиться от коронавируса до планирования беременности".

Как сообщает Report, об этом сказала доцент I кафедры акушерства гинекологии министерства здравоохранения Азербайджана, доктор философии по медицине Натаван Ахундова.

По ее словам, должен быть учтен ряд противопоказаний: "Если раньше рекомендовалось планировать беременность спустя 6 месяцев после вакцинации, то впоследствии этот период был сокращен до 3 и потом уже до одного месяца".

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