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Врач назвал худшие способы укрепления иммунитета

Врач назвал худшие способы укрепления иммунитета Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о худших способах укрепления иммунитета.
Здоровье
27 февраля 2021 г. 07:16
Врач назвал худшие способы укрепления иммунитета

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о худших способах укрепления иммунитета.

Как сообщает Report, среди них БАДы, иммуномодуляторы, а также лук и чеснок.

Кроме того, по мнению специалиста, не смогут повысить иммунитет элеутерококк и эхинацея. Нет смысла, как отмечает врач, пользоваться амулетами от вирусов и гомеопатией.

А вот отказ от вредных привычек, сон, а также полноценное питание и умеренные физические нагрузки окажут благоприятное действие на сопротивляемость организма всевозможным инфекциям. Также для иммунитета не будут лишними положительные эмоции, считает врач.

Как подчеркнул Комаровский, одним из самых эффективных методов является вакцинация.

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