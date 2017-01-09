Врач-фтизиатр: Отсутствие дезинфекционных работ в автобусах может привести к распространению туберкулеза

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Отсутствие дезинфекционных работ в общественном транспорте в Азербайджане может привести к распространению туберкулеза.

Об этом в заявлении Report сказал врач-фтизиатр Полад Мурадов.

По его словам, больной туберкулезом может заразить в автобусе других лиц: "Туберкулез в 95% случаев распространяется воздушно-капельным путем. Заражение через предметы наблюдается всего лишь в 5% случаев. Однако больной туберкулезом может заразить здоровых людей в общественном транспорте, держась за ручки руками, запачканными слюной и т.д.".

Врач-фтизиатр отметил, что у зараженных туберкулезом людей признаки заболевания проявляются не сразу: "Заболевание может проявиться, если организм ослабнет. Для того, чтобы не заразиться туберкулезом следует беречь организм от холода. Также следует избегать контакта с больными. Рекомендуется чаше проветривать комнату. Естественно, каждый кашляющий не является больным туберкулезом. Кашель чаще всего возникает при распространении воспаления с верхних дыхательных путей на нижние. Для защиты организма важно укреплять иммунитет".