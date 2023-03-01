Возвращающиеся в село Агалы семьи прошли медицинское обследование

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) провело медобследование семей, возвращающихся в село Агалы Зангиланского района в рамках очередного этапа проекта "Великое возвращение".

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) провело медобследование семей, возвращающихся в село Агалы Зангиланского района в рамках очередного этапа проекта "Великое возвращение".

Как сообщает Report, медобследования проводились в Сумгайытском медицинском центре, Центральной больнице Абшеронского района и Сабунчинском медицинском центре.

Проведены биохимические лабораторные анализы, ультразвуковое исследование (УЗИ), электрокардиография (ЭКГ) и рентген грудной клетки (флюорография) 73 человек.

Основная цель обследований - определить общее состояние здоровья людей, возвращающихся на освобожденные от оккупации территории.

Отметим, что в рамках проекта "Великое возвращение" в село Агалы Зангиланского района переселены 86 семей (420 человек).