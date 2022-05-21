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ВОЗ заявила о 80 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян в 11 странах

ВОЗ заявила о 80 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян в 11 странах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о подтверждении около 80 случаев заражения оспой обезьян. Еще по 50 эпизодам проводится расследование, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Здоровье
21 мая 2022 г. 17:05
ВОЗ заявила о 80 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян в 11 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о подтверждении около 80 случаев заражения оспой обезьян. Еще по 50 эпизодам проводится расследование, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными", - заявили в организации.

Накануне в ВОЗ заявляли о 37 подтвержденных случаях заражения.

Случаи заражения обезьяньей оспой были выявлены в Испании, Португалии, Великобритании, Бельгии, Италии, Франции, Германии, Швеции, Канаде, США и Австралии.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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Версия на английском языке WHO reports 80 confirmed cases of monkeypox in 11 countries

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