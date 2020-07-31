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ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии.
Здоровье
31 июля 2020 г. 22:16
ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и приблизилось к 669 тыс.

31 июля в мире были зарегистрированы 17 106 007 инфицированных и 668 910 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 292 527, число умерших увеличилось на 6 812.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 388 566. Далее следуют Бразилия (2 552 265), Индия (1 638 870), Россия (839 981), ЮАР (482 169), Мексика (408 449), Перу (400 683), Чили (353 536), Великобритания (302 305) и Иран (301 530).

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada koronavirusa rekord yoluxma qeydə alınıb

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