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ВОЗ: Вторую неделю подряд фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ: Вторую неделю подряд фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 в мире Число новых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов в мире снижается вторую неделю подряд, однако до завершения пандемии еще далеко.
Здоровье
17 мая 2021 г. 18:39
ВОЗ: Вторую неделю подряд фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 в мире

Число новых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов в мире снижается вторую неделю подряд, однако до завершения пандемии еще далеко.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире", - отметил он. Вместе с тем "ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность", и "до завершения пандемии еще далеко", констатировал глава ВОЗ.

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