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ВОЗ: В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом

ВОЗ: В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 162,17 млн, увеличившись за сутки более чем на 658 тыс.
Здоровье
16 мая 2021 г. 20:30
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 162,17 млн, увеличившись за сутки более чем на 658 тыс.

Как сообщает Report, согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12 тыс., превысив 3,36 млн.

16 мая в ВОЗ поступила информация о 162 177 376 инфицированных и 3 364 178 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 658 585, летальных исходов - на 12 034.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (327 745), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (211 264), на третьем - Европа (76 828).

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