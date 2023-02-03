ВОЗ: В мире с начала 2022 года выявили более 85 тыс. случаев заражения оспой обезьян

Число заразившихся болезнью mpox (новое наименование оспы обезьян) в мире превысило с начала 2022 года 85,4 тыс., умерли 89 человек.

Число заразившихся болезнью mpox (новое наименование оспы обезьян) в мире превысило с начала 2022 года 85,4 тыс., умерли 89 человек.

Как передает Report , такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 30 января 2023 года в ВОЗ из 110 стран поступили сообщения о 85 449 случаях заражения и 89 смертях", - говорится в информационном бюллетене организации.

Со времени публикации 19 января предыдущего информационного бюллетеня зарегистрировано 716 новых случаев болезни и девять смертей. За неделю с 23 по 29 января было выявлено 403 случая заражения, что на 109 больше, чем за предшествующие семь дней.

13 государств информировали ВОЗ о росте заболеваемости за последнюю неделю, причем наиболее значительный рост зафиксирован в Мексике.

Больше всего заразившихся с начала 2022 года выявлено в США (29 891). Далее следуют Бразилия (10 739), Испания (7 518), Франция (4 128), Колумбия (4 066), Мексика (3 768), Великобритания (3 735), Перу (3 723), Германия (3 692) и Канада (1 460). Подавляющее большинство заболевших (96,6%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.