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ВОЗ: В КНДР ухудшается ситуация с COVID-19

ВОЗ: В КНДР ухудшается ситуация с COVID-19 Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация с COVID-19 в Северной Корее ухудшается.
Здоровье
2 июня 2022 г. 16:39
ВОЗ: В КНДР ухудшается ситуация с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация с COVID-19 в Северной Корее ухудшается.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Райан призвал КНДР дать ВОЗ больше информации о вспышке COVID-19 в стране, отметив "большие проблемы с доступом к необработанным данным и реальной ситуации на местах", из-за чего сложно анализировать обстановку.

По его словам, сейчас у организации нет никаких данных о ситуации в КНДР, кроме официально публикуемой властями. Он также отметил, что ВОЗ неоднократно предлагала северокорейским властям помощь в борьбе с пандемией, в том числе вакцины от COVID-19.

Власти КНДР утверждают, что ситуация в стране улучшается, в конце мая в Пхеньяне отменили почти все COVID-ограничения.

По официальным данным, на конец мая в Северной Корее было более 3,5 млн заболевших.

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Версия на английском языке WHO: Situation with COVID-19 worsening in North Korea

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