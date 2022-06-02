ВОЗ: В КНДР ухудшается ситуация с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация с COVID-19 в Северной Корее ухудшается.

Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация с COVID-19 в Северной Корее ухудшается.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Райан призвал КНДР дать ВОЗ больше информации о вспышке COVID-19 в стране, отметив "большие проблемы с доступом к необработанным данным и реальной ситуации на местах", из-за чего сложно анализировать обстановку.

По его словам, сейчас у организации нет никаких данных о ситуации в КНДР, кроме официально публикуемой властями. Он также отметил, что ВОЗ неоднократно предлагала северокорейским властям помощь в борьбе с пандемией, в том числе вакцины от COVID-19.

Власти КНДР утверждают, что ситуация в стране улучшается, в конце мая в Пхеньяне отменили почти все COVID-ограничения.

По официальным данным, на конец мая в Северной Корее было более 3,5 млн заболевших.