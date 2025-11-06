Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ВОЗ: В Европе 25% детей младшего школьного возраста страдают от избыточного веса

    Здоровье
    • 06 ноября, 2025
    • 03:59
    ВОЗ: В Европе 25% детей младшего школьного возраста страдают от избыточного веса

    В Европе 25% детей в возрасте от 7 до 9 лет страдают от избыточного веса.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по мониторингу детского ожирения в регионе за период с 2022 по 2024 год.

    "25% детей в возрасте 7 - 9 лет имели избыточный вес (включая ожирение) и 11% страдали ожирением", - подчеркивается в тексте. Отмечается, что распространенность избыточного веса в зависимости от страны колеблется от 9% до 42%, а ожирения - от 3% до 20%. Согласно докладу, в среднем мальчики (13%) чаще страдают ожирением, чем девочки (9%).

    Эксперты ВОЗ обратили внимание, что 66% родителей с избыточным весом, опрошенных в рамках исследования, считают, что у их детей нормальный или недостаточный вес. "Во всех странах, по которым имеются данные, более половины родителей детей с избыточным весом недооценивают вес своих детей", - указывается в документе.

    При проведении исследования были собраны данные о массе тела и росте порядка 470 тысяч детей в возрасте от 6 до 9 лет из 37 стран региона. ВОЗ начала вести мониторинг детского ожирения в Европе с 2007 года, это ее шестой доклад в рамках соответствующей инициативы.

    В сентябре Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проинформировал, что число детей и молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих от избыточного веса, с 2000 года удвоилось и составило 391 млн. Кроме того, в 2025 году ожирение впервые стало более распространенным следствием нарушения питания среди детей школьного возраста и подростков во всем мире, чем недовес.

    Лента новостей