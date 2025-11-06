ÜST: Avropada 7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir
- 06 noyabr, 2025
- 04:21
Avropada 7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir.
"Report"un məlumatına görə, bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 2022-2024-cü illər üçün regionda uşaqlar arasında piylənmənin monitorinqi üzrə hesabatında bildirilir.
"7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir (piylənmə daxil olmaqla) və 11 %-i piylənmədən əziyyət çəkir", - hesabatda vurğulanır. Qeyd olunur ki, artıq çəkililiyin yayılması ölkələrə görə 9 %-dən 42 %-ə, piylənmə isə 3%-dən 20%-ə qədər dəyişir.
ÜST ekspertləri qeyd ediblər ki, tədqiqat üçün sorğuda iştirak edən artıq çəkili valideynlərin 66 %-i uşaqlarının normal və ya az çəkili olduğuna inanır: "Mövcud məlumatların olduğu bütün ölkələrdə artıq çəkili uşaqların valideynlərinin yarıdan çoxu uşaqlarının çəkisini az qiymətləndirir".
Hesabata görə, orta hesabla oğlanların (13 %) qızlardan (9 %) daha çox piylənmə ehtimalı yüksəkdir.
Tədqiqatda regionun 37 ölkəsindən 6-9 yaş arası təxminən 470 000 uşağın çəkisi və boyu haqqında məlumatlar toplanıb. ÜST Avropada uşaqlıq illəri dövründə piylənmənin monitorinqinə 2007-ci ildə başlayıb; bu, onun bu təşəbbüs çərçivəsində altıncı hesabatıdır.