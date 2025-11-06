İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    ÜST: Avropada 7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir

    Sağlamlıq
    • 06 noyabr, 2025
    • 04:21
    Avropada 7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 2022-2024-cü illər üçün regionda uşaqlar arasında piylənmənin monitorinqi üzrə hesabatında bildirilir.

    "7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir (piylənmə daxil olmaqla) və 11 %-i piylənmədən əziyyət çəkir", - hesabatda vurğulanır. Qeyd olunur ki, artıq çəkililiyin yayılması ölkələrə görə 9 %-dən 42 %-ə, piylənmə isə 3%-dən 20%-ə qədər dəyişir.

    ÜST ekspertləri qeyd ediblər ki, tədqiqat üçün sorğuda iştirak edən artıq çəkili valideynlərin 66 %-i uşaqlarının normal və ya az çəkili olduğuna inanır: "Mövcud məlumatların olduğu bütün ölkələrdə artıq çəkili uşaqların valideynlərinin yarıdan çoxu uşaqlarının çəkisini az qiymətləndirir".

    Hesabata görə, orta hesabla oğlanların (13 %) qızlardan (9 %) daha çox piylənmə ehtimalı yüksəkdir.

    Tədqiqatda regionun 37 ölkəsindən 6-9 yaş arası təxminən 470 000 uşağın çəkisi və boyu haqqında məlumatlar toplanıb. ÜST Avropada uşaqlıq illəri dövründə piylənmənin monitorinqinə 2007-ci ildə başlayıb; bu, onun bu təşəbbüs çərçivəsində altıncı hesabatıdır.

    Avropa Artıq çəki ÜST
