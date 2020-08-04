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ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе
Здоровье
4 августа 2020 г. 12:06

Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование. "Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру.

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