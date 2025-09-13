Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%

    Здоровье
    • 13 сентября, 2025
    • 01:53
    Смертность от холеры в 2024 году выросла на 50% по сравнению с 2023 годом и превысила 6 тыс. случаев.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    "В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных случаев холеры выросло на 5%, а количество смертей - на 50%", - говорится в тексте. Отмечается, что в прошлом году "более 6 тыс. человек умерли от болезни, которую можно как предотвратить, так и вылечить".

    Согласно данным организации, в 2024 году случаи заболевания были зарегистрированы в 60 странах, годом ранее - только в 45. 98% всех случаев пришлись на страны Африки, Ближний Восток и Азию, добавили в ВОЗ.

