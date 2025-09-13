ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%
Здоровье
- 13 сентября, 2025
- 01:53
Смертность от холеры в 2024 году выросла на 50% по сравнению с 2023 годом и превысила 6 тыс. случаев.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных случаев холеры выросло на 5%, а количество смертей - на 50%", - говорится в тексте. Отмечается, что в прошлом году "более 6 тыс. человек умерли от болезни, которую можно как предотвратить, так и вылечить".
Согласно данным организации, в 2024 году случаи заболевания были зарегистрированы в 60 странах, годом ранее - только в 45. 98% всех случаев пришлись на страны Африки, Ближний Восток и Азию, добавили в ВОЗ.
Последние новости
02:18
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризисаДругие страны
01:53
ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%Здоровье
01:15
Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и УкраинойВ регионе
00:41
El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 годуФутбол
00:12
Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туреФутбол
23:42
Турция ждет подписания мирного договора между Баку и Ереваном в первой половине 2026 годаВ регионе
23:39
TƏBİB сообщил о состоянии мужчины, получившего ранение в Сальяне - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
23:17
WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьямДругие страны
22:52
Фото
Видео