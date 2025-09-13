İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    ÜST: 2024-cü ildə dünyada vəba ölümləri 50% artıb

    2024-cü ildə vəbadan ölüm 2023-cü illə müqayisədə 50% artaraq 6 mini keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) bəyanatında deyilir.

    Vurğulanıb ki, 2024-cü ildə 2023-cü illə müqayisədə qeydə alınan vəba hadisələrinin sayı 5%, ölənlərin sayı isə 50% artıb.

    Qeyd olunub ki, ötən il həm qarşısının alınması, həm də müalicəsi mümkün olan xəstəlikdən 6 mindən çox insan dünyasını dəyişib.

    Təşkilatın məlumatına görə, 2024-cü ildə xəstəlik halları 60 ölkədə, bir il əvvəl isə yalnız 45 ölkədə qeydə alınıb. ÜST əlavə edib ki, bütün halların 98%-i Afrika, Yaxın Şərq və Asiya ölkələrində baş verib.

    ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%

