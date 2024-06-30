ВОЗ: С января 2022 года число заболевших оспой обезьян в мире превысило 97,7 тыс

По меньшей мере 646 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в мае 2024 года, умерли 15 человек. С января 2022 года число заболевших превысило 97,7 тысячи.

По меньшей мере 646 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в мае 2024 года, умерли 15 человек. С января 2022 года число заболевших превысило 97,7 тысячи.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Сообщения о 97 745 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 203 смерти, поступили в ВОЗ с 1 января 2022 года по 31 мая 2024 года из 116 государств, территорий и областей", - говорится в информационном бюллетене организации.

По данным ВОЗ, больше всего заболевших в течение мая было зарегистрировано в трех регионах ВОЗ - Африканском (43,5% всех случаев заражения), Европейском (21,8%) и Американском (20,4%). В Африке особенно сильная вспышка mpox, согласно статистике, отмечена в ДР Конго, на которую в мае пришлось 377 новых случаев болезни.

На 31 мая, по подсчетам организации, больше всего заболевших с начала 2022 года было зарегистрировано в США (32 961), далее идут Бразилия (11 212), Испания (8 030), Франция (4 249), Колумбия (4 238), Мексика (4 109), Великобритания (3 952), Германия (3 847), Перу (3 812) и Китай (2 403). Всего на эти страны приходится 81% заболевших.

Подавляющее большинство заразившихся с начала 2022 года (96,4%) - это мужчины в возрасте от 29 до 41 года, указано в бюллетене.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.