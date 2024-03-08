ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня 8 марта из-за риска развития рака молочной железы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня 8 марта из-за риска развития рака молочной железы.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении европейского бюро организации.

"Многие люди... отпразднуют 8 марта, Международный женский день, подняв бокал с алкогольным напитком, не обращая внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенного среди женщин рака – рака молочной железы", - сказано в документе.

В ВОЗ считают, что низкая осведомленность об этой связи между алкоголем и раком молочной железы представляет собой серьезное препятствие для профилактики этого заболевания и проблему для здоровья женщин.

"Согласно недавнему исследованию, только 21% женщин в 14 европейских странах знали о связи между потреблением алкоголя и риском развития рака молочной железы. Осведомленность была еще ниже среди мужчин – только 10% опрошенных мужчин знали об этой связи", - добавляется в заявлении.

Организация объясняет, что в случае рака молочной железы употребление алкоголя влияет на уровень эстрогенов, которые играют важную роль в развитии и прогрессировании многих видов рака молочной железы. Влияние алкоголя на уровни этих гормонов может частично объяснить повышенный риск.

"Рак молочной железы представляет собой серьезную проблему для здоровья женщин в Европейском регионе ВОЗ, где в 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания. Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение. Для женщин в Европе рак молочной железы является основным раком, вызываемым алкоголем. На его долю приходится 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем", - подчеркивается в документе.