ВОЗ: В Азербайджане почти 30% процентов подростков 11 лет имеют избыточный вес

В Азербайджане почти 30% процентов подростков 11 лет имеют избыточный вес.

В Азербайджане почти 30% процентов подростков 11 лет имеют избыточный вес.

Как передает Report, об этом говорится в Докладе о проблеме ожирения в Европейском регионе ВОЗ за 2022 год.

При этом, у мальчиков 13-ти лет избыточный вес и ожирение наблюдаются у почти 20%, а девочек того же возраста - почти 10%; у мальчиков 15-ти лет - почти 20%, а девочек 15 лет - меньше 10%.

В докладе отмечается, что 60% юношей Азербайджана и 50% девушек не употребляют ежедневно в пищу достаточное количество овощей и фруктов.

Отмечается, что в Европейском регионе в целом 59% взрослого населения и практически каждый третий ребенок (29% мальчиков и 27% девочек) живут с избыточной массой тела или ожирением. Распространенность ожирения среди взрослых в Европейском регионе выше, чем в каком-либо другом регионе ВОЗ, кроме Региона Америки.