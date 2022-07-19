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ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе

ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе Из-за "омикрон"-штамма в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом.
Здоровье
19 июля 2022 г. 16:04
ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе

Из-за "омикрон"-штамма в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он призвал европейские страны нарастить вакцинацию населения, а также снова вернуться к ношению масок.

По данным ВОЗ, доминирующим все еще является "омикрон"-штамм коронавируса. За последние шесть недель число новых случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе выросло в 3 раза, уровень госпитализаций удвоился за тот же период увеличился вдвое. В организации отмечают, что продолжает расти число больных среди пожилых людей, и в Европе каждую неделю от коронавируса умирают около 3 тыс. человек.

На этом фоне ВОЗ решила представить осенне-зимнюю стратегию в отношении COVID-19. Как отметил Клюге, если начать действовать осенью, может быть слишком поздно. В числе предложений организации: увеличение охвата населения вакцинацией; введение второй бустерной дозы вакцины лицам с ослабленным иммунитетом с 5 лет и старше, а также отдельным людям в группах риска через три месяца после их последней дозы вакцины; стимулировать ношение масок в помещении и в общественном транспорте и т.д.

"Если органы здравоохранения начнут действовать сейчас, они могут помочь уменьшить сбои в работе общества, в том числе нехватку медицинских работников и перегруженность систем здравоохранения, проблемы бизнеса и хаос при путешествиях",— говорится в заявлении Клюге.

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Версия на английском языке WHO urges Europe to take action due to new wave of coronavirus

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