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ВОЗ поблагодарила Азербайджан за борьбу с COVID-19

ВОЗ поблагодарила Азербайджан за борьбу с COVID-19 Наряду с Азербайджаном ВОЗ выразила признательность ряду стран
Здоровье
23 февраля 2021 г. 13:27
ВОЗ поблагодарила Азербайджан за борьбу с COVID-19
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила признательность странам и организациям, борющимся с пандемией коронавируса на глобальном уровне.

По сообщению Report, среди стран, которым выражена благодарность, есть и Азербайджан.

ВОЗ поблагодарила правительства, организации и отдельных лиц, внесших свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Наряду с Азербайджаном ВОЗ выразила признательность ряду стран, а также Африканскому банку развития, Фонду Билла и Мелинды Гейтс, Межамериканскому банку развития, Исламскому банку развития, ОПЕК, Международному фонду развития, банку Standard Chartered, Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН, Программе развития ООН (ПРООН), Фонду ООН по народонаселению, Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирному банку.

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Версия на английском языке WHO thanks Azerbaijan for fight against COVID
Версия на азербайджанском языке ÜST Azərbaycana təşəkkür edib

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