О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ передала TƏBİB три мобильные клиники в Шамахы

ВОЗ передала TƏBİB три мобильные клиники в Шамахы ВОЗ передала TƏBİB три мобильных клиники и два автомобиля повышенной проходимости в деревне Демирчи Шамахинского района в рамках проекта"PROACT-Care".
Здоровье
2 июля 2021 г. 11:34
ВОЗ передала TƏBİB три мобильные клиники в Шамахы

ВОЗ передала TƏBİB три мобильные клиники и два автомобиля повышенной проходимости в деревне Демирчи Шамахинского района в рамках проекта"PROACT-Care".

Как передает Report, на мероприятии присутствовали глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер и другие официальные лица.

Отмечается, что с помощью мобильной клиники в районе станет возможным своевременная диагностика и обследование неинфекционных заболеваний, а также профилактика и обследование инфекционных заболеваний. Мобильная клиника также будет использоваться в борьбе с COVID-19 в Шамахы.

Выступивший на церемонии передачи клиник председатель TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что медцентры в селах планируется создать во всех регионах страны.

"Подъем в экономике поможет нам в реализации нашей цели. Мы хотим, чтобы даже в самом отдаленном селе нашей страны была возможность получить первую медицинскую помощь", - отметил он.

Проект реализован при финансовой поддержке USAID, UKAID и UHC. В реализации "PROACT-Care" офису ВОЗ в Азербайджане помогли TƏBİB, Исполнительная власть Шамахинского района, Минздрав, Агентство обязательного медицинского страхования, Фонд Гейдара Алиева и UNICEF.

На ближайшее будущее проект планируют расширять в другие районы Азербайджана.

Чичек Мамедова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
30 июня 2021 г. 14:00
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
30 июня 2021 г. 13:26
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 10:04
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
29 июня 2021 г. 11:31
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi