ВОЗ передала TƏBİB три мобильные клиники в Шамахы

ВОЗ передала TƏBİB три мобильных клиники и два автомобиля повышенной проходимости в деревне Демирчи Шамахинского района в рамках проекта"PROACT-Care".

ВОЗ передала TƏBİB три мобильные клиники и два автомобиля повышенной проходимости в деревне Демирчи Шамахинского района в рамках проекта"PROACT-Care".

Как передает Report, на мероприятии присутствовали глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер и другие официальные лица.

Отмечается, что с помощью мобильной клиники в районе станет возможным своевременная диагностика и обследование неинфекционных заболеваний, а также профилактика и обследование инфекционных заболеваний. Мобильная клиника также будет использоваться в борьбе с COVID-19 в Шамахы.

Выступивший на церемонии передачи клиник председатель TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что медцентры в селах планируется создать во всех регионах страны.

"Подъем в экономике поможет нам в реализации нашей цели. Мы хотим, чтобы даже в самом отдаленном селе нашей страны была возможность получить первую медицинскую помощь", - отметил он.

Проект реализован при финансовой поддержке USAID, UKAID и UHC. В реализации "PROACT-Care" офису ВОЗ в Азербайджане помогли TƏBİB, Исполнительная власть Шамахинского района, Минздрав, Агентство обязательного медицинского страхования, Фонд Гейдара Алиева и UNICEF.

На ближайшее будущее проект планируют расширять в другие районы Азербайджана.

Чичек Мамедова