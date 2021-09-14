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ВОЗ: Паспорта вакцинации не должны использоваться в качестве условий для путешествий

ВОЗ: Паспорта вакцинации не должны использоваться в качестве условий для путешествий Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий.
Здоровье
14 сентября 2021 г. 19:54
ВОЗ: Паспорта вакцинации не должны использоваться в качестве условий для путешествий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий, - подчеркнул он. - Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации".

"Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность", - уточнил Гебрейесус. Поэтому, сказал глава ВОЗ, организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов, чтобы создать единообразную, признаваемую всеми систему.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Peyvənd pasportları səyahət üçün istifadə edilməməlidir"

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