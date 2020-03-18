​ВОЗ: Оставайся дома, спасай жизни!

Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения обратилось к населению в связи с возможной угрозой от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, международная организация запустила в связи с этим кампанию с хэштегом #evdəqal (#оставайсядома), призывая людей оставаться дома и спасать жизни.

"Присоединяйтесь к инициативе, сократите риск заражения коронавирусом", - отмечается в обращении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.