О нас

ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий

ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий Генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) вновь соберет Комитет по чрезвычайным ситуациям в течение недели, начинающейся 18 июля, или при необходимости раньше.
Здоровье
13 июля 2022 г. 13:02

Генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) вновь соберет Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с оспой обезьян на следующей неделе, или при необходимости раньше.

Об этом Report заявили в ВОЗ.

"Оспа обезьян требует нашего коллективного внимания и скоординированных действий, чтобы остановить ее дальнейшее распространение, используя меры общественного здравоохранения, включая эпиднадзор, отслеживание контактов, изоляцию и уход за пациентами, а также обеспечение доступности медицинских инструментов, таких как вакцины и методы лечения, для групп риска и справедливого распределения", сказали в пресс-службе ВОЗ.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Согласно информации на 30 июня 2022 года, в 58 странах мира зарегистрировано 5 322 случая заражения вирусом и один летальный исход.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке WHO: Monkeypox requires collective attention and coordinated action

Экслюзивные новости

ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi