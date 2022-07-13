ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий

Генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) вновь соберет Комитет по чрезвычайным ситуациям в течение недели, начинающейся 18 июля, или при необходимости раньше.

Генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) вновь соберет Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с оспой обезьян на следующей неделе, или при необходимости раньше.

Об этом Report заявили в ВОЗ.

"Оспа обезьян требует нашего коллективного внимания и скоординированных действий, чтобы остановить ее дальнейшее распространение, используя меры общественного здравоохранения, включая эпиднадзор, отслеживание контактов, изоляцию и уход за пациентами, а также обеспечение доступности медицинских инструментов, таких как вакцины и методы лечения, для групп риска и справедливого распределения", сказали в пресс-службе ВОЗ.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Согласно информации на 30 июня 2022 года, в 58 странах мира зарегистрировано 5 322 случая заражения вирусом и один летальный исход.