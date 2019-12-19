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ВОЗ: Причина смертности людей в возрасте 30-70 лет - неинфекционные заболевания

ВОЗ о причинах смерти людей в возрасте 30-70 лет
© Report / Elchin Murad

"Неинфекционные заболевания входят в число болезней, приводящих к летальным исходам". 

Как сообщает Report, об этом на II Национальной конференции на тему "Бремя неинфекционных заболеваний и стратегия борьбы с ними" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи

По ее словам, причина большинства летальных исходов среди людей в возрасте 30-70 лет связана с неинфекционными заболеваниями: "Их можно предотвратить. Главное, чтобы мы все работали сообща. Говоря неинфекционные заболевания в первую очередь, подразумеваются инфаркт и инсульт. Причина их возникновения в основном связана с чрезмерным употреблением соли, пассивным образом жизни, ожирением и курением. Если нам удастся предотвратить риски, то мы сможем значительно снизить статистику смертности в возрасте 30-70 лет. 

Опрос STEPS, проведенный Центром общественного здравоохранения и реформ (ISIM), выявил важную статистику. Нам следует знать, что борьба с этими проблемами не является работой лишь Министерства здравоохранения. При необходимости, многим структурам придется приложить совместные усилия с целью сокращения уровня потребления соли в стране".  

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