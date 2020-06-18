ВОЗ: Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

С каждым днем мы узнаем все больше информации о коронавирусе и методах его эффективного лечения.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

Он также отметил, что необходимо создать безопасные условия для врачей и пациентов.

"22 процента населения живет как минимум с одним сопутствующим заболеванием, которое подвергает риску появления осложнений при инфицировании коронавирусом. Кроме того, осенью начнется сезон гриппа. В 2018-19 от него погибло примерно 150 тыс человек. Вакцинация людей от гриппа позволит в некоторой степени уменьшить риск заражения врачей и тех, кто предрасположен к заражению гриппом",- сказал он.

Х. Клюге отметил, что зараженные коронавирусом не должны подвергаться дискриминации.

При этом, Клюге подчеркнул,что кризис еще не преодолен и необходимо продолжать упорно бороться: "Общий (введенный в разных странах мира- прим. ред.) карантин и обеспечение социальной дистанции позволили нам выиграть время. Мы должны воспользоваться этим для поднятия уровня готовности и оказания правильной медицинской помощи. Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему - ко второй волне COVID-19. Результаты будут зависеть от того, какие меры мы примем сейчас".