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ВОЗ: Новые подвиды "омикрон"-штамма обнаружены более чем в 30 странах мира

ВОЗ: Новые подвиды "омикрон"-штамма обнаружены более чем в 30 странах мира Почти 700 случаев заражения подвидом штамма "омикрон" BA.4 обнаружены не менее чем в 16 странах мира. Более 300 случаев заражения подвидом BA.5 выявлены не менее чем в 17 странах мира.
Здоровье
12 мая 2022 г. 13:41
ВОЗ: Новые подвиды омикрон-штамма обнаружены более чем в 30 странах мира

Почти 700 случаев заражения подвидом штамма "омикрон" BA.4 обнаружены не менее чем в 16 странах мира. Более 300 случаев заражения подвидом BA.5 выявлены не менее чем в 17 странах мира.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на ВОЗ.

Кроме того, обнаружен еще один новый подвид штамма "омикрон" BA.2.12.1, случаи заражения им выявлены в 23 странах мира.

Подвиды BA.4 и BA.5 являются более заразными, чем оригинальный штамм "омикрона", но вызванное ими заболевание протекает не тяжелее. Специалисты ВОЗ намерены следить за тем, не станут ли эти два подвида доминирующими, и как они будут себя вести. В настоящее время в мире более распространен подвид BA.2. Больше всего случаев заражения BA.4 и BA.5 выявляются в Южной Африке: 395 и 134 случая соответственно. Кроме того, более 30 случаев заражения BA.4 подтверждены в Австрии, 24 случая — в Великобритании, 20 — в США, 17 — в Дании, а подвид BA.5 — в Португалии (57 случаев), в Германии (52) и Великобритании (17).

Подвид BA.2.12.1 пока выявляется преимущественно в США, где уже подтверждено более 9 тыс. случаев заражения. На него приходится уже 42,6% всех новых случаев заражения коронавирусом в этой стране. Наиболее крупные очаги заражения — в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

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Версия на английском языке WHO: New subvariants of omicron discovered in over 30 countries

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