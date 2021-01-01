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ВОЗ назвала вакцину для экстренного использования

ВОЗ назвала вакцину для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования
Здоровье
1 января 2021 г. 06:53
ВОЗ назвала вакцину для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", - говорится в заявлении.

Отмечается, что включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

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