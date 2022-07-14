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ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19

ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах.
Здоровье
14 июля 2022 г. 06:11
ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении организации.

"Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не рекомендуются пациентам с легкой или умеренной формой COVID-19, поскольку в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред", - отмечается в документе.

Эксперты ВОЗ не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм COVID-19 из-за отсутствия необходимой информации.

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Версия на азербайджанском языке ÜST COVID-19-un müalicəsi üçün tövsiyə etmədiyi dərmanların adlarını açıqlayıb

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