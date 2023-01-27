ВОЗ: На прошлой неделе от COVID-19 умерли почти 40 тыс. человек

Сообщения о почти 40 тыс. смертей от коронавируса поступили на прошлой неделе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и более половины из них приходится на Китай.
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Выступая на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, он отметил, что снятие ограничений в Китае привело к всплеску смертей в этой самой населенной стране мира.
Глава ВОЗ отметил, что на прошлой неделе в ВОЗ поступили сообщения о почти 40 тыс. смертей, и более половины из них - из Китая.