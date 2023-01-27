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ВОЗ: На прошлой неделе от COVID-19 умерли почти 40 тыс. человек

ВОЗ: На прошлой неделе от COVID-19 умерли почти 40 тыс. человек Сообщения о почти 40 тыс. смертей от коронавируса поступили на прошлой неделе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и более половины из них приходится на Китай.
Здоровье
27 января 2023 г. 20:08
ВОЗ: На прошлой неделе от COVID-19 умерли почти 40 тыс. человек

Сообщения о почти 40 тыс. смертей от коронавируса поступили на прошлой неделе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и более половины из них приходится на Китай.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, он отметил, что снятие ограничений в Китае привело к всплеску смертей в этой самой населенной стране мира.

Глава ВОЗ отметил, что на прошлой неделе в ВОЗ поступили сообщения о почти 40 тыс. смертей, и более половины из них - из Китая.

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