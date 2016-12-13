ВОЗ: малярия остается острой проблемой для человечества

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Малярия остается острой проблемой для человечества, особенно в Африке южнее Сахары: в 2015 году ею заболело в мире 212 млн человек и 449 тысяч умерло.

Как передает Report, такие данные приведены в опубликованном во вторник в Женеве ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о борьбе с этой болезнью.

"На Африку южнее Сахары приходится непропорционально большая доля глобального бремени малярии, - отмечается в исследовании. - В 2015 году в регионе было зарегистрировано 90% случаев этого недуга и 92% случаев смерти от него". При этом особенно уязвимы дети в возрасте до пяти лет - на них приходится, по оценкам экспертов, около 70% всех смертей от малярии.

ВОЗ констатирует наличие "существенных разрывов" в контроле за распространением болезни: 43% населения в странах Африки южнее Сахары не пользуются защитными противомоскитными сетками или средствами против насекомых, разбрызгиваемыми внутри помещений, хотя именно эти методы являются основными в борьбе с разносчиками заболевания.

Вместе с тем, авторы доклада отмечают значительный прогресс в противодействии малярии: с 29% до 51% увеличилось за минувшие пять лет в 22 африканских странах число детей, к которым в больницах были применены современные методы диагностики малярии. С 6% до 31% выросло число женщин, которые имели возможность принять не менее трех рекомендованных доз лекарств от малярии в профилактических целях.

Хотя инвестиции в борьбу с малярией с 2000 по 2010 год выросли, в последующие годы фонды не увеличиваются, говорится в докладе. ВОЗ подчеркивает "срочную потребность в большем финансировании". В 2015 году на борьбу с недугом было выделено $2,9 млрд, что составляет всего 45% от поставленной цели увеличения этих средств к 2020 году до 6,4 млрд долларов.