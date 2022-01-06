ВОЗ: Маловероятно, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
"Хотелось бы, чтобы это был последний вариант, но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно, - отметил он. - Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи "омикрона". Есть также большие проблемы с иммунизацией - миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку".
"Поэтому, к сожалению, есть еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов, - констатировал специалист. - Мы надеемся, что этого не произойдет, но в настоящее время мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы предотвратить такое развитие событий".