ВОЗ: Маловероятно, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Хотелось бы, чтобы это был последний вариант, но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно, - отметил он. - Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи "омикрона". Есть также большие проблемы с иммунизацией - миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку".

"Поэтому, к сожалению, есть еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов, - констатировал специалист. - Мы надеемся, что этого не произойдет, но в настоящее время мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы предотвратить такое развитие событий".