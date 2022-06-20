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ВОЗ и USAID запустили в Азербайджане очередной проект

ВОЗ и USAID запустили в Азербайджане очередной проект Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане и Агентство США по международному развитию (USAID) запустили новый проект, направленный на совершенствование систем неотложной медицинской помощи и профилактики и контроля инфекц
Здоровье
20 июня 2022 г. 16:34
ВОЗ и USAID запустили в Азербайджане очередной проект

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане и Агентство США по международному развитию (USAID) запустили новый проект, направленный на совершенствование систем неотложной медицинской помощи и профилактики и контроля инфекций в стране.

Как сообщает Report, финансируемый USAID проект стоимостью 3,35 млн долларов США направлен на поддержку Министерства здравоохранения, Государственного агентства обязательного медицинского страхования, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Азербайджанского медицинского университета.

Было отмечено, что в соответствии с проектом в Азербайджанском медицинском университете, медицинских колледжах и других учебных заведениях будут внедрены соответствующие образовательные программы.

Директор миссии USAID Джайдев Сингх сказал, что проект по борьбе с пандемией в Азербайджане является ярким примером 30-летнего устойчивого партнерства между США и Азербайджаном.

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Версия на английском языке WHO and USAID launch another project on Azerbaijan’s healthcare system
Версия на азербайджанском языке ÜST və USAID Azərbaycanın səhiyyə sistemi ilə bağlı daha bir layihəyə başlayıb

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