ВОЗ и ГАВИ доставили детям по всему миру более 100 млн доз вакцин с 2023 года

С 2023 года в рамках глобальной инициативы по восстановлению охвата детской иммунизацией в мире было доставлено более 100 млн доз вакцин.

Как сообщает Report, об этом заявили Всемирная организация здравоохранения и альянс Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).

По данным организаций, программа The Big Catch-Up была запущена в 2023 году во время Всемирной недели иммунизации и завершилась в марте 2026 года. Инициатива охватила 36 стран и была направлена на вакцинацию детей в возрасте от 1 года до 5 лет, которые пропустили плановые прививки в период пандемии COVID-19 и после нее.

В рамках кампании вакцины получили 18,3 млн детей. Из них около 12,3 млн ранее относились к категории "нулевой дозы", то есть до этого не получали ни одной вакцины. Детей иммунизировали против таких опасных заболеваний, как дифтерия, полиомиелит и корь.

Отмечается, что до начала программы около 15 млн детей не были привиты от кори. По предварительным данным, инициатива близка к выполнению поставленной цели – охватить не менее 21 млн детей, не получивших необходимые прививки либо прошедших неполный курс иммунизации.

В ВОЗ и ГАВИ подчеркнули, что проблема остается актуальной на фоне сокращения финансирования глобального здравоохранения. По оценкам экспертов, уменьшение международной помощи может поставить под угрозу достигнутый за последние годы прогресс.

По данным организаций, в 2023 году около 14,5 млн детей в мире пропустили базовую вакцинацию. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в странах, затронутых вооруженными конфликтами и гуманитарными кризисами.