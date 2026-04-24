Beynəlxalq təşkilatlar son 3 ildə uşaqlara 100 milyondan çox doza peyvənd çatdırıb
- 24 aprel, 2026
2023-cü ildən bəri, uşaqlıq dövründə immunizasiya əhatə dairəsini bərpa etmək üçün qlobal təşəbbüsün bir hissəsi olaraq, dünya miqyasında 100 milyondan çox doza peyvənd çatdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Qlobal Peyvəndlər və İmmunlaşdırma Alyansı (GAVI) məlumat yayıb.
Təşkilatların məlumatına görə, 2023-cü ildə Ümumdünya İmmunlaşdırma Həftəsi zamanı başlayan və 2026-cı ilin mart ayında başa çatan təşəbbüs 36 ölkəni əhatə edib, "COVID-19" pandemiyası və ondan sonrakı dövrdə adi peyvəndləri buraxan 1 yaşdan 5 yaşa qədər uşaqların peyvənd edilməsini hədəfləyib.
Kampaniyanın bir hissəsi olaraq, 18,3 milyon uşaq peyvənd alıb. Bunlardan təxminən 12,3 milyonu əvvəllər "sıfır dozalı" uşaqlar kimi təsnif edilib, yəni əvvəllər heç bir peyvənd vurulmayıb. Uşaqlar difteriya, poliomielit və qızılca kimi təhlükəli xəstəliklərə qarşı peyvənd olunublar.
Qeyd olunur ki, proqram başlamazdan əvvəl təxminən 15 milyon uşaq qızılcaya qarşı peyvənd olunmayıb. İlkin məlumatlara görə, təşəbbüs tələb olunan peyvəndləri almamış və ya tam immunizasiya kursunu tamamlamamış ən azı 21 milyon uşağa çatmaq məqsədinə yaxındır.
Təşkilatların məlumatına görə, 2023-cü ildə dünyada təxminən 14,5 milyon uşaq əsas peyvəndlərdən məhrum olacaq. Vəziyyət ən ağırdır və bu, silahlı münaqişələrdən və humanitar böhranlardan təsirlənən ölkələrdə müşahidə olunur.